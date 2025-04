La paura di parlare a Seminara | pochi in piazza per le ragazze vittime del branco

Seminara, nella Domenica delle Palme, sono stati pochi a raccogliere l’invito del comitato civico "E Tu Splendi" e dell’amministrazione comunale per manifestare solidarietà alle due ragazze vittime della violenza del branco. La paura, il silenzio. Reggiotoday.it - La paura di parlare a Seminara: pochi in piazza per le ragazze vittime del branco Leggi su Reggiotoday.it Davanti alla Basilica della Madonna dei Poveri, a, nella Domenica delle Palme, sono statia raccogliere l’invito del comitato civico "E Tu Splendi" e dell’amministrazione comunale per manifestare solidarietà alle duedella violenza del. La, il silenzio.

Il “cocktail imperfetto” fa di Seminara , piccolo centro del Reggino tra l’Aspromonte e il mar Tirreno famoso per le ceramiche, il teatro ideale per una tragica storia fatta di violenza,.

