La settimana della BCE | cosa aspettarsi nella riunione prima di Pasqua

La guerra dei dazi avviata dal Presidente americano Donald Trump ha aperto nuovi scenari e nuove strade per la BCE e la Federal Reserve, che potrebbero trovarsi al bivio fra combattere l’inflazione o la recessione e, quindi, quale strada prendere con i tassi d’interesse. Una esigenza che è più sentita Oltreoceano, ma in qualche modo riguarda anche l’Eurotower, che sarà laa riunirsi dopo il Liberation Day e le turbolenze che hanno sconvolto i mercati azionario ed obbligazionario. Il direttivoBCE si riunirà giovedì 17 aprile ed è quasi scontato un taglio di un quarto di punto.per giovedìLe attese del mercato indicano anche per questala possibilità di un taglio dei tassi nell’ordine dei 25 punti base, che porterebbe il tasso sui depositi al 2,25% e quello Repo (principale) al 2,4%.