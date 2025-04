Generazione romantica di Jia Zhangke ci cattura e ci trasporta tra le maree di una vita inesorabile e di una Cina che cambia

C'è un fil rouge che collega il nuovo, meraviglioso film di Jia Zhangke: la musica e il sonoro, anche quando assente. Perché nella nuova fatica di uno dei rappresentanti più importanti della sesta Generazione di cinema cinese la musica e le sfumature sono assumono un significato diretto: diventano il tramite attraverso cui si scandiscono 20 anni di storia personale e di un paese come la Cina. Tra musica tradizionale e sperimentale, popolare ed elettronica, Generazione romantica non solo racconta il rapporto tra due amanti, un uomo e una donna che si riconcorrono per due decenni, ma ci mostra come la Cina sia cambiata, evoluta e, senza sguardo giudicante, trasformata. Dal ricordo e la nostalgia verso un paese fatto di piccole comunità e centri abitati, passando per la grande rivoluzione post industriale e costruttiva, fino alle gentrificazione moderna delle grandi metropoli cinesi.

Jia Zhangke a Torino : un viaggio nella Cina contemporanea con 'Generazione romantica'

Dopo l’anteprima nazionale a Roma, il già Leone d’oro Jia Zhangke sarà in esclusiva a Torino per presentare il suo ultimo film Generazione romantica (Caught by the Tides), in uscita il 17 aprile nelle sale italiane e distribuito da Tucker Film.

Generazione Romantica : trailer del film di Jia Zhangke dal 17 aprile al cinema

it - Da chi il cinema lo ama. Generazione Romantica: trailer del film di Jia Zhangke dal 17 aprile al cinema Dopo aver conquistato il mondo con le sue opere che raccontano una Cina in continua evoluzione, il regista Jia Zhangke – Leone d’Oro a Venezia con Still Life – torna al cinema con il suo nuovo Generazione Romantica (qui la recensione), che uscirà il 17 aprile nelle sale italiane distribuito da Tucker Film.

