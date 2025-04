Tennistavolo playoff la Top Spin Messina cala il poker all’Apuania Carrara

Spin Messina WatchesTogether ha firmato l’impresa, battendo 4-1 l’Apuania Carrara al “PalaLaganà” di Montepiselli nella semifinale d’andata dei playoff scudetto di Tennistavolo maschile. Vladislav Ursu e Niagol Stoyanov, con una doppietta a testa, gli assoluti protagonisti. Messinatoday.it - Tennistavolo playoff, la Top Spin Messina cala il poker all’Apuania Carrara Leggi su Messinatoday.it Una stratosferica TopWatchesTogether ha firmato l’impresa, battendo 4-1 l’Apuania Carrara al “PalaLaganà” di Montepiselli nella semifinale d’andata deiscudetto dimaschile. Vladislav Ursu e Niagol Stoyanov, con una doppietta a testa, gli assoluti protagonisti.

