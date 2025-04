A Gaza ancora morti Egitto mediatore chiave nel conflitto

Egitto, "mediatore" chiave nel conflitto, fa pressione su Israele e Hamas per una tregua. Intanto si continuano a contare i morti nella Striscia.Servizio di Massimiliano Cochi

Gaza - Israele bombarda l’Ospedale Battista : “Pazienti evacuati dalla terapia intensiva e morti in strada”

Le autorità di Gaza hanno condannato l'attacco definendolo "un altro crimine orribile" di Israele. Secondo fonti mediche locali, almeno tre pazienti sono morti a causa dell'evacuazione frettolosa imposta dell'Idf prima del bombardamento.

Gaza - raid Idf nella notte su ospedale battista al-Alhi - distrutto pronto soccorso - almeno 3 morti - pazienti critici evacuati in strada - VIDEO

Era l'ultima struttura funzionante a pieno regime nel nord di Gaza, Hamas: "Un altro terribile crimine" Israele ha bombardato nella notte l'ospedale battista al-Ahli a Gaza City distruggendo l'unità di pronto soccorso, l'ingresso principale e una struttura che ospitava l'ossigeno medico per i .

