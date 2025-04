Ascolti tv del 13 aprile chi ha vinto tra Costanza e Lo show dei record

Ascolti tv della domenica, quella del 13 aprile, in cui abbiamo assistito ai nuovi episodi di Costanza su Rai1. La fiction con Miriam Dalmazio sta ottenendo risultati soddisfacenti e in linea con le aspettative, senza però mai sorprendere troppo, mentre Lo show dei record di Gerry Scotti si mantiene sui numeri fatti registrare durante l'intera stagione che l'ha anche visto cambiare collocazione.Su Italia1 è andata in onda una nuova puntata di Le Iene presentano: Inside, la leg dedicata – questa domenica – alle storie della madri perdute. Su Rai2 abbiamo invece assistito ai nuovi episodi di NCIS mentre su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Presadiretta con Riccardo Iacona. Su Rete4, ampio spazio è stato concesso all'approfondimento con Zona Bianca, come sempre guidata da Giuseppe Brindisi.

Ascolti tv domenica 13 aprile : Costanza - Lo show dei record - Le Iene inside

Su Rete 4 Zona bianca. Sul Nove Che tempo che fa. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Ascolti Tv 12 aprile - Ne vedremo delle belle vs Amici : chiusura flop per Carlo Conti - De Filippi domina ancora

000 spettatori con uno share del 25,9%, mentre Ne vedremo delle …. Nel sabato sera televisivo del 12 aprile, Maria De Filippi vince ancora facile sul campo degli ascolti.

Ascolti TV 12 aprile 2025 : trionfa Amici 24 – Il Serale su Canale 5 con il 25 - 9% di share

099. 000 spettatori | 25,9% shareLo show si conferma il più visto della serata con gli ascolti tv del 12 aprile 2025 che superano i 3,5 milioni di spettatori.

