Perché la Ferrari non ha lottato per ottenere la penalità di Russell col DRS aperto illegalmente

Ferrari non ha fatto ricorso contro Russell, che aveva aperto il DRS incidentalmente. Una decisione sorprendente, ma che ha una logica. Perché anche Leclerc aveva erroneamente azionato il DRS. Leggi su Fanpage.it Lanon ha fatto ricorso contro, che avevail DRS incidentalmente. Una decisione sorprendente, ma che ha una logica.anche Leclerc aveva erroneamente azionato il DRS.

Gp in Bahrain - Piastri davanti a Russell e Norris. Ferrari fuori dal podio

Oscar Piastri, su McLaren, ha vinto il Gp del Bahrain, quarta prova del Mondiale di Formula 1. Sul podio col pilota australiano salgono George Russell con la Mercedes e Lando Norris, con la seconda McLaren.

Oscar Piastri vince il Gran Premio del Bahrain : Russell 2° davanti a Norris - Ferrari ai piedi del podio

Oggi, domenica 13 aprile, il pilota australiano, che scattava dalla pole position, ha trionfato sul tracciato di Sakhir nella quarta gara del Mondiale di F1, centrando il secondo successo stagionale, il quarto in carriera, tagliando il.

Piastri domina in Bahrain e vince davanti a Russell e Norris : a Leclerc e alla Ferrari il cuore non basta

Continua a leggere . Piastri vince il GP del Bahrain della Formula 1 2025 precedendo al traguardo Russell e Norris. Alla Ferrari non basta il cuore di Leclerc e Hamilton che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto.

