Remo Anzovino a Pordenone Atelier Tour. 4 giugno 2025 

Remo Anzovino aggiunge a sorpresa Pordenone come data di chiusura dell'Atelier Tour che, da Torino a Palermo, passando per Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, lo sta portando a suonare nelle più importanti città italiane. E sarà il Teatro Verdi, il prossimo 4 giugno ad essere il luogo della festa per i 20 anni di carriera discografica del compositore e pianista Pordenonese. I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di giovedì 10 aprile sui siti ufficiali Ticketone.it e Eilo.it e in tutti i punti vendita autorizzati.L'annuncio del concerto è arrivato proprio dal palco del Teatro Verdi domenica scorsa, durante la festa per Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, a cui Anzovino non ha voluto mancare, regalando la magia di tre sue hit: Following Light, Tabù e Galilei.

A questa pubblicazione sta seguendo una tournée primaverile nelle principali città italiane con l’idea di fissare un punto anche dal vivo, dopo centinaia di concerti negli ultimi anni, una costante crescita che lo ha portato ad esibirsi dal Giappone, agli Stati Uniti, a mezza Europa, ogni volta creando un immediato scambio di emozioni con il pubblico attraverso il suo linguaggio universale, contemporaneo e, nell’unicità della sua melodia, profondamente italiano.

Remo Anzovino a Pordenone - chiude "in casa" l'Atelier tour per festeggiare i 20 anni di carriera

Remo Anzovino tifa per Pordenone 2027 : «Una città straordinaria per quello che produce e ha prodotto»

La città vincitrice sarà annunciata entro venerdì 28 marzo. Pordenone capitale italiana. Domani, mercoledì 26 febbraio, nella Sala Spadolini del MIC (Ministero della Cultura) Pordenone presenterà il dossier della sua candidatura per avere il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

