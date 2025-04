Lazio-Roma 2025 il derby della Capitale in 5 foto

derby della Capitale numero 185 (162esimo in Serie A) tra Lazio e Roma. A deciderlo i gol di Alessio Romagnoli (ex del match insieme a Pedro e Luca Pellegrini) e Matias Soulé. Nel mezzo una partita non bella, decisamente nervosa e caricata dagli incidenti prima del fischio d’inizio tra ultras e Polizia. Nei 90 minuti poi non sono mancate simuLazioni e scorrettezze tra i giocatori delle due squadre che hanno riportato alla memoria un calcio antico fatto di muscoli, tempra e decisamente poca tecnica. Sono stati comunque diversi i momenti che hanno caratterizzato la stracittadina Romana.1. Gli scontri prima del derbyCome detto, il prepartita è stato caratterizzato da tensioni e scontri tra polizia e ultras nell’area di Ponte Milvio. La polizia ha effettuato delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco. Lapresse.it - Lazio-Roma 2025, il derby della Capitale in 5 foto Leggi su Lapresse.it È finito 1-1 ilnumero 185 (162esimo in Serie A) tra. A deciderlo i gol di Alessiognoli (ex del match insieme a Pedro e Luca Pellegrini) e Matias Soulé. Nel mezzo una partita non bella, decisamente nervosa e caricata dagli incidenti prima del fischio d’inizio tra ultras e Polizia. Nei 90 minuti poi non sono mancate simuni e scorrettezze tra i giocatori delle due squadre che hanno riportato alla memoria un calcio antico fatto di muscoli, tempra e decisamente poca tecnica. Sono stati comunque diversi i momenti che hanno caratterizzato la stracittadinana.1. Gli scontri prima delCome detto, il prepartita è stato caratterizzato da tensioni e scontri tra polizia e ultras nell’area di Ponte Milvio. La polizia ha effettuato delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco.

Dopo l'aggressione a Riposto - Diego Alfonzetti "torna in campo" nel derby Lazio-Roma

Diego Alfonzetti, l'arbitro 19enne vittima di un’aggressione durante una partita degli Allievi Under 17 a Riposto, in provincia di Catania, è tornato in campo ieri sera, simbolicamente, nella squadra arbitrale guidata da Simone Sozza per il fischio d’inizio del derby tra Lazio e Roma, su invito.

