Alla Rimini Marathon una festa per 8 mila La super giornata di sport manda però in tilt la viabilità

giornata di domenica, 13 aprile, la città è tornata a ospitare la Rimini Marathon, appuntamento podistico giunto Alla decima edizione. E’ stata una festa per 8 mila, per un grande momento di sport, anche se non sono mancati gli inevitabili disabili Alla viabilità per via delle strade chiuse. Riminitoday.it - Alla Rimini Marathon una festa per 8 mila. La super giornata di sport manda però in tilt la viabilità Leggi su Riminitoday.it Nelladi domenica, 13 aprile, la città è tornata a ospitare la, appuntamento podistico giuntodecima edizione. E’ stata unaper 8, per un grande momento di, anche se non sono mancati gli inevitabili disabiliper via delle strade chiuse.

Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione prevede come di consueto diverse gare, a partire dalla maratona (42,195 km), che ritorna dopo la pausa dell’anno scorso.

