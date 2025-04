Far East Film 27 | World Premiere per chiudere il Festival

chiudere ufficialmente il Far East Film Festival 27. Una vera e propria immersione dentro la poesia e dentro la bellezza, a Udine in World Premiere, che giocherà felicemente di contrappunto con il secondo titolo della Closing Night: Ya Boy Kongming! The Movie, irresistibile e anarchico divertissement musicale presentato fuori concorso. Ma le novità non si esauriscono qui, rivelando il titolo che, durante la conferenza stampa, portava ancora l’etichetta “Film a sorpresa”.Altre due World Premiere, infatti, si aggiungono alla line-up: il restauro del nerissimo cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979 e rimasto assolutamente invisibile fino a oggi, e l’horror indonesiano Mad of Madness, dove la paura guarda in faccia la politica e la società. Udine20.it - Far East Film 27: World Premiere per chiudere il Festival Leggi su Udine20.it Sarà un piccolo grande capolavoro d’animazione, la love story sudcoreana The Square, aufficialmente il Far27. Una vera e propria immersione dentro la poesia e dentro la bellezza, a Udine in, che giocherà felicemente di contrappunto con il secondo titolo della Closing Night: Ya Boy Kongming! The Movie, irresistibile e anarchico divertissement musicale presentato fuori concorso. Ma le novità non si esauriscono qui, rivelando il titolo che, durante la conferenza stampa, portava ancora l’etichetta “a sorpresa”.Altre due, infatti, si aggiungono alla line-up: il restauro del nerissimo cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979 e rimasto assolutamente invisibile fino a oggi, e l’horror indonesiano Mad of Madness, dove la paura guarda in faccia la politica e la società.

Potrebbe interessarti anche:

Far East Film Festival : un nome a sorpresa nella giuria per votare la miglior opera prima 2025

Una star del pop nella giuria internazionale Il Gelso Bianco per la miglior opera prima sarà invece assegnato da una giuria internazionale formata …. A Udine è pronto a tornare il Far East Film Festival, con 49 titoli in concorso che verranno giudicati dalla giuria popolare che sarà affiancata anche da due giurie tecniche con alcuni grandi nomi del cinema.

Far East Film Festival 27 : il film d'animazione The Square chiuderà la manifestazione

Tutte le ultime novità sull'attesa kermesse cinematografica in programma prossimamente in Friuli dal 24 aprile al 2 maggio. Chiusura in grande stile per il Far East Film Festival 27, che proporrà agli spettatori la magia animata del film sudcoreano The Square, storia d'amore poetica e visivamente stupefacente, pronta ad illuminare la Closing Night di Udine.

Far East Film 27 : World Premiere per chiudere il Festival

Agli Yokai, creature mitologiche giapponesi, sarà inoltre dedicato uno dei maggiori eventi di questa edizione. Una working class comedy cinese piena di speranza che, durante l’Opening Night del 24 aprile, sarà seguita dalle inquietudini soprannaturali dell’horror sudcoreano Dark Nuns.

Ne parlano su altre fonti Far East Film Festival 27: The Square chiuderà la manifestazione. Far East Film Festival 27: il film d'animazione The Square chiuderà la manifestazione. Anche la celebrity giapponese Megumi nella giuria del FEFF 27. Far East Film Festival, a Udine in 75 film la società contemporanea orientale. Far East Film Festival di Udine ospita la mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai dedicata a Shigeru Mizuki. All Genres Project Market.

Riporta msn.com: Far East Film Festival 27: il film d'animazione The Square chiuderà la manifestazione - Chiusura in grande stile per il Far East Film Festival 27, che proporrà agli spettatori la magia animata del film sudcoreano The Square, storia d'amore poetica e visivamente stupefacente, pronta ad il ...

Secondo fantasymagazine.it: The Square chiuderà il Far East Film Festival 27 - Fioccano le anteprime mondiali al Far East Film Festival 27: The Square, capolavoro sentimentale d’animazione, il restauro del cult The System e, dall’Indonesia, l’horror Mad of Madness. - Leggi tutto ...

udine20.it comunica: Far East Film 27: World Premiere per chiudere il Festival - Sarà un piccolo grande capolavoro d’animazione, la love story sudcoreana The Square, a chiudere ufficialmente il Far East Film Festival 27. Una vera e propria immersione dentro la poesia e dentro la b ...