Maratona di Parigi 2025 Gianluca Persico e Domenico Errico dell’APB tra le strade della Ville Lumière

Gianluca Persico e Domenico Errico, portacolori dell'Amatori Podismo Benevento che hanno completato la Maratona di Parigi 2025 offrendo una prova di coraggio e determinazione. Persico ha dovuto fare i conti anche con un fastidio muscolare ma ha stretto i denti senza mai mollare lungo l'impegnativo percorso arrivando al traguardo. Ottima anche la performance di Errico che ha affrontato i 42km dell'affascinante tracciato Parigino con forza e grinta. Poco importano i tempi finali perché l'obiettivo era quello di regalarsi per entrambi una giornata speciale all'insegna dell'amicizia e della passione verso il podismo. Ora la mente di entrambi è rivolta alla prossima Strabenevento, gara organizzata dagli Amatori Podismo Benevento in programma il 1 maggio e che vedrà arrivare nel Sannio tanti nomi importanti di questa disciplina.

