Rkomi su Sanremo Bullismo su di me

Rkomi, l'ultima edizione del Festival di Sanremo ha avuto un sapore molto diverso rispetto alla prima volta. A parlarne è stato lo stesso cantante durante una chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT.Le critiche sulla pronuncia di Rkomi e il confine sottile con il Bullismo a Sanremo 2025Il confronto tra le due esperienze è netto: la prima, avvenuta in pieno clima post-Covid, era stata segnata dall'assenza di pubblico e da un'atmosfera distante, con interviste fatte perlopiù via video. Stavolta, invece, ha potuto respirare un'aria più vera, fatta di incontri reali e maggiore partecipazione.Ma se da un lato l'ambiente era più vivo, dall'altro non sono mancate le polemiche. Il modo in cui Rkomi ha interpretato il suo brano sul palco ha suscitato diversi commenti negativi, specialmente per la sua pronuncia, giudicata da molti in modo ironico o sarcastico.

Rkomi commenta gli sfottò subiti a Sanremo (VIDEO)

Le parole di Rkomi al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli L'articolo Rkomi commenta gli sfottò subiti a Sanremo (VIDEO) proviene da Novella 2000. .

Rkomi - il suo accento e il penultimo posto a Sanremo 2025 : “Preferivo arrivare ultimo”

Un’affermazione che ha poi veicolato dell’ironia sulla possibilità di ottenere il 29esimo posto in classifica: “Avrei preferito arrivare ultimo e rubare il primato a Marcella Bella”.

Rkomi dopo Sanremo - la seduta con la ‘logopedista dei cantanti’ : il video ironico

. Il video autoironico diventato virale sui social Rkomi canta in corsivo? Dopo la partecipazione del rapper milanese al Festival di Sanremo 2025, in gara con il brano ‘Il ritmo delle cose’, sui social gli utenti hanno ironizzato sul suo modo di cantare, come se le parole vengano pronunciate dal cantante in ‘corsivo’.