Ucraina l’inviato di Trump va da Putin Nuovi aiuti a Kiev

Ucraina. Nuovi aiuti per Kiev in arrivo. Trattative in corso tra Stati Uniti e Russia. Mentre sul campo si continua a morire.Servizio di Andrea Domaschio Ucraina, l’inviato di Trump va da Putin. Nuovi aiuti a Kiev TG2000. Tv2000.it - Ucraina, l’inviato di Trump va da Putin. Nuovi aiuti a Kiev Leggi su Tv2000.it Il conflitto inperin arrivo. Trattative in corso tra Stati Uniti e Russia. Mentre sul campo si continua a morire.Servizio di Andrea Domaschiodiva daTG2000.

ansa.it riferisce: Ultimatum di Trump per la pace in Ucraina, Witkoff va da Putin - Si è concluso dopo oltre quattro ore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a San Pietroburgo: lo riferisce l'agenzia Interfax.

Lo riporta msn.com: Ucraina, la politologa Zafesova: “Putin imbroglia Trump. Vuole la resa col terrore” - L’analista: “Lo zar cerca di dimostrare che può fare ancora più danni a Kiev. Gli Usa hanno capito il raggiro, ma la loro priorità è fermare il conflitto” ...