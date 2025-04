Guerra in Ucraina notizie di oggi Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy

Ucraina e, dopo la strage della domenica delle Palme a Sumy con almeno 34 morti (tra cui 7 bambini) e oltre 120 feriti, in serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. All'alba nel mirino un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, ma senza fare vittime. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la Guerra. Il presidente Usa definisce l'attacco 'una cosa orribile" e 'un errore' e il consiglio di sicurezza un "duro promemoria" della necessità di negoziare. Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy Leggi su Quotidiano.net Roma, 14 aprile 2025 – Non si ferma l'offensiva russa ine, dopo ladella domenica delle Palme acon almeno 34 morti (tra cui 7) e oltre 120 feriti, in serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. All'alba nel mirino un villaggioregione di Zaporizhzhia, ma senza fare vittime. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la. Il presidente Usa definisce l'attacco 'una cosa orribile" e 'un errore' e il consiglio di sicurezza un "duro promemoria" della necessità di negoziare.

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina - a Sumy uccise 32 persone tra cui bambini. Usa : “Attacco che supera ogni decenza”

Gli Stati Uniti si sono espressi sulla strage di questa mattina, avvenuta nel corso della Domenica delle Palme, sostenendo che la Russia con esso avrebbe superato ogni limite L'articolo Ucraina, a Sumy uccise 32 persone tra cui bambini.

Ucraina - strage di civili a Sumy : almeno 32 morti tra cui bambini. Gli Usa : «La Russia ha superato i limiti della decenza» – Il video

Il presidente ucraino poi aggiunge: «Solo un bastardo potrebbe comportarsi così» in quello che pare un riferimento al presidente russo Vladimir Putin.

Ucraina - strage della domenica delle Palme : missili russi uccidono 31 persone - ci sono anche due bambini (video)

. attacco missilistico russo ha colpito la città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina stamattina, domenica 13 aprile 2025 L'articolo Ucraina, strage della.

Ne parlano su altre fonti Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Tajani: “Sumy? Russia non invade per errore, è aggressione”. Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 aprile. Meloni: “Orribile e vile l'attacco russo a Sumy”. Guerra Ucraina Russia, Trump: "Attacco su Sumy orribile". Kiev: "7 bambini morti". LIVE. Attacco missilistico russo a Sumy: 34 morti tra cui 2 bambini e 117 feriti. Zelensky: "È terrorismo" - Kiev: “Allerta aerea sulla capitale e in molte regioni ucraine”. Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy. Guerra Ucraina Russia. Raid russo su Sumy, decine di morti. Usa: "Limite superato".

Scrive quotidiano.net: Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy - In serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. All'alba nel mirino un villaggio nella regione di Zaporizhzhia ...

fanpage.it comunica: Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: strage di civili a Sumy, almeno 32 morti. Tajani: “Russia non invade per errore, è aggressione” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l'attacco russo su Sumy che ha provocato la morte di almeno 32 persone, tra cui bambini ...

Si apprende da ilmessaggero.it: Guerra ucraina, l'attacco russo a Sumy. Zelensky a Trump: «Venga a Kiev, sicurezza mondo è in gioco» - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi lunedì 14 aprile 2025. Guerra ucraina, l'attacco a Sumy. Poi l'offensiva a Odessa Non si ...