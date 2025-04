Padre di Ilaria Sula risponde a Samson | Non ci sono scuse

sono scuse e quello che ha scritto non mi interessa” il Padre di Ilaria Sula ha risposto così alla lettera di Mark Samson, il ventitreenne accusato dell’uccisione della figlia.Servizio di Beatrice Bossi Padre di Ilaria Sula risponde a Samson: “Non ci sono scuse” TG2000. Tv2000.it - Padre di Ilaria Sula risponde a Samson: “Non ci sono scuse” Leggi su Tv2000.it “Non cie quello che ha scritto non mi interessa” ildiha risposto così alla lettera di Mark, il ventitreenne accusato dell’uccisione della figlia.Servizio di Beatrice Bossidi: “Non ci” TG2000.

Il padre di Ilaria è sicuro : "Costretta ad andare a casa di Mark Samson. Non accettiamo le sue scuse"

. "Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda" ha detto con voce ferma. A esserne certo è il padre Flamur.

Femminicidio Ilaria Sula - dubbi sui complici di Samson : padre non indagato - continuano gli accertamenti

Gli inquirenti vogliono verificare se il killer sia stato aiutato da qualcun altro nel disfarsi del corpo senza vita della giovane. Al momento gli unici indagati nell'ambito dell'inchiesta per il femminicidio di Ilaria Sula sono l'ex Mark Samson e la madre Nors Manlapaz, accusata di occultamento di cadavere.

Ammazzata dall’ex - parla il padre : "Ilaria non sarebbe mai andata a casa di Mark Samson"

E invece glielo aveva fatto" ha ricordato con amarezza. Per l’uomo quello dell’ex fidanzato "è stato un tradimento". . In quell’appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trovò la morte per mano proprio di quel giovane ora in carcere.

