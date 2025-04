Allenatore Milan Zazzaroni rivela | Fabregas ha già detto…

Zazzaroni, giornalista che spesso parla del Milan, è stato ospite a 'Pressing'. Il suo parere sull'Allenatore rossonero e Fabregas Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Zazzaroni rivela: “Fabregas ha già detto…” Leggi su Pianetamilan.it Ivan, giornalista che spesso parla del, è stato ospite a 'Pressing'. Il suo parere sull'rossonero e

Zazzaroni : “Paratici al Milan è saltato per pressioni molto forti. Non deve rientrare in Italia”

Sono arrivate anche a livello federale". Ivan Zazzaroni ha svelato un retroscena sulla trattativa saltata tra il Milan e Fabio Paratici per il ruolo di nuovo direttore sportivo dei rossoneri: "Ci sono state delle pressioni, molto forti.

Milan - senti Zazzaroni : "Il contratto di Paratici era pronto - poi ci sono state pressioni"

Ivan Zazzaroni dice la sua sulla trattativa saltata fra il Milan e il direttore sportivo Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham. Il direttore...

Milan - Zazzaroni : “Paratici aveva il contratto in mano. Pressioni federali per …”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Fabio Paratici e al suo possibile arrivo al Milan, poi saltato.

Zazzaroni: "Orgoglioso, schietto e permaloso. L'allenatore perfetto ha un nome e cognome" - Nel corso della sua carriera da giornalista sportivo, Ivan Zazzaroni ha conosciuto tanti allenatori. In un post su Instagram, il direttore del Corriere dello Sport ha speso parole al miele per una ...

Zazzaroni rivela sul futuro di Conceicao al Milan: le sue dichiarazioni! - Ivan Zazzaroni, a Pressing, sai è espresso così sul futuro di Sergio Conceicao al Milan. «Sicuramente Conceiçao lo cambiano al Milan. Poi ho saputo che il portoghese non è stato nemmeno scelto da ...

Paratici Milan, Zazzaroni rivela: «Il contratto era pronto, lui ce l'ha in mano. Vorrei capire questa cosa» - Paratici Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha fatto un'importante rivelazione sull'ex dirigente della Juve. L'accordo era pronto Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commenta ...