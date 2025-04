Katia Ricciarelli e la rivelazione su Alberto Sordi a Domenica In Venier | “Finalmente lo hai detto”

Katia Ricciarelli si racconta a Domenica In e svela i dettagli di un flirt con Alberto Sordi di cui aveva già parlato in passato, senza svelare troppi dettagli. Stavolta si lascia andare e Mara Venier resta sorpresa: "Hai sempre negato, finalmente lo hai detto". Leggi su Fanpage.it si racconta aIn e svela i dettagli di un flirt condi cui aveva già parlato in passato, senza svelare troppi dettagli. Stavolta si lascia andare e Mararesta sorpresa: "Hai sempre negato, finalmente lo hai detto".

“Pippo Baudo l’ho amato molto - non lo sento dal divorzio. Alberto Sordi mi ha corteggiata anche coi fiori - che credevo fossero riciclati” : lo rivela Katia Ricciarelli

Arrivavano a lui e me li faceva mandare a casa”. – ha dichiarato la cantante – L’ultimo mio compleanno, il 18 gennaio ho aspettato una telefonata. Katia Ricciarelli ospite nel salotto di Monica Setta per la puntata di “Storie di donne al bivio weekend“, che andrà in onda sabato alle 15 su Rai2, racconta dei suoi amori, innanzitutto quello con Pippo Baudo sposato il 18 gennaio 1986 a Militello.