Traffico Lazio del 14-04-2025 ore 09 | 30

Lazio Buongiorno e ben trovati dalla redazione non sono segnalati i particolari problemi alla circoLazione sulle principali strade del Lazio ma rimane intenso il Traffico lungo le strade la capitale con le code presenti sulla tangenziale Tra le uscite per la 24 Roma L'Aquila Teramo e via Salaria anche per la presenza di un incidente in direzione dello stadio sulla Pontina Traffico in coda tra spina il raccordo anulare notizie che interessano le condizioni meteo per tutta la giornata di oggi tempo instabile su tutto il territorio regionale della protezione civile ha diramato uno stato di allerta gialla per temporali e vento forte lavori sul raccordo Viterbo Terni si viaggia su una riduzione della carreggiata tra Viterbo nord e Orte nella fascia oraria dalle 7 alle 18 e ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino l'arteria è chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Atina superiore Belmonte Castello e deviazioni su strada provinciale e tu Grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Lazio del 13-04-2025 ore 17 : 30

Luceverde Lazio trovati dalla redazione cosa di un chilometro in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano per traffico intenso in direzione Roma questa sera il derby Lazio Roma alle 20:45 allo stadio Olimpico attive le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio stadio raggiungibile anche con le numerose linee di trasporto pubblico in partenza da diversi quadranti della città anche oggi come ogni domenica fino alle 22 in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete via Nazionale escluso gli autorizzati dalla legge da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura di in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Lazio del 13-04-2025 ore 09 : 30

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto Buongiorno non si rilevano particolari difficoltà al momento lungo le strade della regione è anche sulle autostrade per ora i tempi di percorrenza risultano regolari spostamenti come ogni domenica agevolati dal fermo dei mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22 intanto a Roma oltre alle celebrazioni religiose in Vaticano si sta correndo la Roma Appia Run con circa 8 mila iscritti partenza e arrivo alle Terme di Caracalla chiusa al traffico un'ampia area della città per consentire il passaggio dei podisti Vi ricordo Poi il derby Lazio Roma alle 20:45 allo stadio Olimpico attiva e Sin dal primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta in tutta l'area circostante lo stadio stadio raggiungibile anche con le numerose linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città quanto riguarda il trasporto pubblico vi anticipo che da domani 14 aprile per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Cassino i treni che viaggiano sulla linea Roma Cassino Cassino Avezzano e Roma Isernia subiranno delle modifiche e in alcuni casi saranno sostituiti da bus bene da Massimo vecchi è tutto a più tardi un servizio a cura della in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Lazio del 12-04-2025 ore 17 : 30

luce verde Lazio trovati dalla redazione chiusa la via Pontina per un incidente avvenuto all'altezza di Pomezia Nord in direzione Latina è stata predisposta l'uscita obbligatoria Suviana e si sono formate quote a partire da Castel Romano rallentamenti sulla via Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri per un incidente precedentemente segnalato Ed ora ha rimosso in direzione fuori Roma in provincia di Frosinone chiusa la statale 6 via Casilina all'altezza di Ferentino nelle due direzioni per lavori fino al 30 settembre prossimo sul posto le indicazioni per il percorso alternativo da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

