Sala slot aperta h24 | scatta la chiusura di 30 giorni

Sala slot di riviera Belzoni gestita da cittadini cinesi. L’adozione della misura costituisce l’atto. Padovaoggi.it - Sala slot aperta h24: scatta la chiusura di 30 giorni Leggi su Padovaoggi.it Il 9 aprile i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura hanno eseguito il provvedimento cautelare disposto dal questore di sospensione della licenza di unadi riviera Belzoni gestita da cittadini cinesi. L’adozione della misura costituisce l’atto.

Potrebbe interessarti anche:

Fermato un 17enne per l’omicidio di Davide Carbisiero nella sala slot di Cesa (Caserta)

La scoperta è avvenuta alle 7 di ieri mattina. Si cerca il movente Sono in corso ulteriori indagini, condotte dai carabinieri del Gruppo di Aversa, per ricostruire il movente dell’omicidio.

Il fermo di un 17enne per l’omicidio del giovane ritrovato in una sala slot

Per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero, scoperto in una sala slot in provincia di Caserta ieri mattina, è stato fermato un minorenne, un 17enne.

Giallo a Caserta - 19enne trovato morto in una sala slot : fermato un minorenne per omicidio

Al momento le forze dell'ordine continuano ad indagare per ricostruire le ultime ore di vita del giovanissimo. . vi sarebbero certezze sulla dinamica.

Ne parlano su altre fonti Sala slot aperta h24: scatta la chiusura di 30 giorni. Ucciso a 19 anni nella sala slot: confessa un minorenne amico della vittima. Omicidio Davide Carbisiero in un bar a Cesa, fermato un minore gravemente indiziato: si indaga sul movente. Azzardo e giovani: allarme rosso, Atakol (Apg23): "Dipendenze in aumento, chiedete aiuto", preoccupa l'apertura della sala slot in via Granarolo a Faenza. Il governo libera l'azzardo: via i limiti alle sale scommesse. Sala Slot non in regola, scatta la chiusura a Fondi.

Scrive padovaoggi.it: Sala slot aperta h24: scatta la chiusura di 30 giorni - Il provvedimento a firma del questore ha riguardato il 9 aprile un esercizio commerciale di riviera Belzoni a Monselice finito già nei guai in passato per una fitta rete di spaccio che si era venuta a ...

rainews.it comunica: Omicidio in sala slot a Cesa, fermato un minore - Prima svolta nelle indagini di carabinieri, procura di Napoli Nord e DDA partenopea sul delitto del 19enne Davide Carbisiero ...