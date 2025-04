Fuochi d’artificio intervista ad Anna Losano e Carlotta Dosi | Oggi a fronte di chi commette errori ci sono anche giovani che compiono gesti eroici

Fuochi d’artificio, diretta da SusAnna Nicchiarelli e tratta dall’omonimo libro di Andrea Bouchard, girata in Piemonte, nella Val di Susa e in diversi comuni delle Alpi piemontesi. Al centro della serie la storia di una grande amicizia di quattro adolescenti che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno ricongiungersi con i loro familiari. Marta, Davide, Sara e Marco decidono di aiutare in segreto i partigiani e insieme contribuiranno alla liberazione dell’Italia dall’occupazione dei nemici.“Fuochi d’artificio”, intervista esclusiva alle attrici Anna Losano e Carlotta DosiNoi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Anna Losano e Carlotta Dosi che interpretano rispettivamente i personaggi di Marta e Sara. Superguidatv.it - “Fuochi d’artificio”, intervista ad Anna Losano e Carlotta Dosi: “Oggi a fronte di chi commette errori, ci sono anche giovani che compiono gesti eroici” Leggi su Superguidatv.it Andrà in onda su Raiuno in prima sera il 15, 22 e 25 aprile la miniserie, diretta da SusNicchiarelli e tratta dall’omonimo libro di Andrea Bouchard, girata in Piemonte, nella Val di Susa e in diversi comuni delle Alpi piemontesi. Al centro della serie la storia di una grande amicizia di quattro adolescenti che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno ricongiungersi con i loro familiari. Marta, Davide, Sara e Marco decidono di aiutare in segreto i partigiani e insieme contribuiranno alla liberazione dell’Italia dall’occupazione dei nemici.“”,esclusiva alle attriciNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusivache interpretano rispettivamente i personaggi di Marta e Sara.

Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica.

