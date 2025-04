80 anni dalla liberazione del campo concentramento di Buchenwald

anni fa, in Germania, vicino Weimar la liberazione del campo di prigionia e di sterminio di Buchenwald. Oggi è diventato un luogo della memoria.Servizio di Vincenzo Grienti 80 anni dalla liberazione del campo concentramento di Buchenwald TG2000. Tv2000.it - 80 anni dalla liberazione del campo concentramento di Buchenwald Leggi su Tv2000.it 80fa, in Germania, vicino Weimar ladeldi prigionia e di sterminio di. Oggi è diventato un luogo della memoria.Servizio di Vincenzo Grienti 80deldiTG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Ottant'anni fa la Liberazione dal fascismo : Treviso gli dedica un festival

Dal 15 aprile al 6 maggio Treviso ospiterà il Festival della libertà ritrovata, progetto culturale diffuso che coinvolgerà l’intera città in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal Fascismo.

80 anni dalla Liberazione : lectio del professor Flores

“80 anni dalla Liberazione. Questo il titolo della lectio che il professor Marcello Flores dell’Università di Siena, terrà alle ore 17 di martedì 15 aprile nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo.

80 anni dalla Liberazione : lectio del professor Flores

Fa parte del comitato scientifico per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani sull'Armenia. Marcello Flores ha insegnato Storia comparata e Storia dei diritti umani nell'Università di Siena, dove dirige anche il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies.