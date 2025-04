Sognando Ballando con le stelle Milly conferma un nome bomba nel cast | Ci sarà anche lui

Ballando con le stelle si rimette in moto, ma stavolta in una veste inedita e carica di sorprese. Rai 1 si prepara ad accendere i riflettori su un evento che promette di far sognare e ballare il pubblico ancor prima della nuova edizione ufficiale. Alla guida, naturalmente, c’è sempre lei: la regina della pista Milly Carlucci. Ma chi salirà sul palco in questa speciale occasione?Leggi anche: “Domenica In”, gelo in studio tra Valeria Marini e la madre Gianna: cosa c’è dietroLeggi anche: “Ne vedremo delle belle”, chi ha vinto il talent su Rai 1: il nome a sorpresa20 anni di successiIn occasione del ventesimo anniversario del programma, Milly Carlucci ha deciso di festeggiare in grande stile con “Sognando Ballando con le stelle”, un format pensato per omaggiare due decenni di spettacolo, danza e momenti indimenticabili. Tvzap.it - “Sognando Ballando con le stelle”, Milly conferma un nome bomba nel cast: “Ci sarà anche lui” Leggi su Tvzap.it News TV. La macchina dicon lesi rimette in moto, ma stavolta in una veste inedita e carica di sorprese. Rai 1 si prepara ad accendere i riflettori su un evento che promette di far sognare e ballare il pubblico ancor prima della nuova edizione ufficiale. Alla guida, naturalmente, c’è sempre lei: la regina della pistaCarlucci. Ma chi salirà sul palco in questa speciale occasione?Leggi: “Domenica In”, gelo in studio tra Valeria Marini e la madre Gianna: cosa c’è dietroLeggi: “Ne vedremo delle belle”, chi ha vinto il talent su Rai 1: ila sorpresa20 anni di successiIn occasione del ventesimo anniversario del programma,Carlucci ha deciso di festeggiare in grande stile con “con le”, un format pensato per omaggiare due decenni di spettacolo, danza e momenti indimenticabili.

