Sport.quotidiano.net - Sassuolo verso la storia: record di Serie B nel mirino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ora, a promozione acquisita, non si può più parlare di traguardi e di obiettivi, perché quelli sono stati ormai tutti raggiunti, ma die di gloria. Compiuta la missione principale, iloggi può trovare le motivazioni nella possibilità di lasciare un segno che vada oltre la promozione e si fissi a lungo negli annali: si parla, in questo caso, di. La squadra di Grosso, in questa stagione, ha nelalmeno quattro primati da superare per quanto concerne i 51 campionati diB a 20 squadre disputati sinora, questo compreso. Il primo è quello del maggior numero di punti: appartiene all’Ascoli 1977-78, capace di arrivare sino a quota 61 in un torneo nel quale la vittoria valeva due punti; un punteggio che, parametrato ai tre punti per ogni successo in vigore ormai da qualche anno, equivarrebbe a 87 punti (mentre il Benevento 2019-20, in B, arrivò a 86); nelle prossime 5 partite alservono quattro vittorie per eguagliare lo score dei marchigiani, 13 punti per superarli e accaparrarsi il diritto a iscrivere il nome delnel libro dei, a un’altezza difficilmente raggiungibile per qualsiasi altra squadra.