La Gbt Volley Palermo non si ferma più battuto il Cus Catania | è la quinta vittoria di fila

quinta vittoria consecutiva per la Gbt Volley Palermo che, nella ventitreesima giornata del campionato di B2 femminile girone L, all’oratorio Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, batte il Cus Catania, che la precede in classifica al quinto posto, al tie break. Avvio da dimenticare. Palermotoday.it - La Gbt Volley Palermo non si ferma più, battuto il Cus Catania: è la quinta vittoria di fila Leggi su Palermotoday.it Arriva laconsecutiva per la Gbtche, nella ventitreesima giornata del campionato di B2 femminile girone L, all’oratorio Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, batte il Cus, che la precede in classifica al quinto posto, al tie break. Avvio da dimenticare.

