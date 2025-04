Rugby grande successo per il Trofeo S Agata 2025

Trofeo S. Agata. L'evento dedicato al miniRugby, promosso e organizzato dal S. Gregorio Rugby, ha visto la partecipazione di. Cataniatoday.it - Rugby, grande successo per il Trofeo S. Agata 2025 Leggi su Cataniatoday.it Una splendida giornata di sport, divertimento e valori condivisi ha animato il Polivalente di S. Giovanni la Punta, domenica 13 aprile in occasione della 8° edizione delS.. L'evento dedicato al mini, promosso e organizzato dal S. Gregorio, ha visto la partecipazione di.

