Gallinese promossa in serie B Latella | Realtà tra le più solide e promettenti del nostro calcio a 5

Gallinese DL calcio a 5 per lo straordinario traguardo della promozione in serie B Nazionale". Ad affermarlo in una nota stampa è il consigliere comunale di Italia Viva con delega allo Sport. Reggiotoday.it - Gallinese promossa in serie B, Latella: "Realtà tra le più solide e promettenti del nostro calcio a 5" Leggi su Reggiotoday.it "A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, congratulazioni di vero cuore all'ASDDLa 5 per lo straordinario traguardo della promozione inB Nazionale". Ad affermarlo in una nota stampa è il consigliere comunale di Italia Viva con delega allo Sport.

L'ASD Gallinese DL scrive la storia e conquista la promozione in Serie B : le congratulazioni di Marino

E’ quanto ha dichiarato Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, che celebra la storica promozione del team di mister Venanzi.

