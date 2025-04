Clan Mallardo a Giugliano arrestato Peppone | in tasca aveva una pistola e i pizzini del racket

Il racket torna a incombere sul territorio di Giugliano. I Carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno arrestato in flagranza di reato Giuseppe D'Alterio, 34 anni, soprannominato "Peppone", figura ben nota negli ambienti criminali locali e ritenuta vicina al Clan Mallardo, storico sodalizio camorristico affiliato all'Alleanza di Secondigliano.

Giugliano - prende a schiaffi e pugni la compagna : 48enne arrestato

I carabinieri, una volta sul posto, hanno bloccato subito l’uomo e hanno ascoltato il racconto della 46enne che aveva un grosso livido sullo zigomo destro; la donna ha confessato di subire violenze da circa un anno dal compagno, mai denunciate per timore.

Lancia in faccia alla compagna la vaschetta del gelato - poi la riempie di pugni : 48enne arrestato a Giugliano

La donna ha rivelato ai carabinieri di subire violenze da circa un anno. L'uomo, arrestato dai militari, è stato portato in carcere per maltrattamenti in famiglia.

Giugliano - colpisce la fidanzata col cellulare e le fa saltare due denti : arrestato 25enne

. La violenza è stata commessa in auto davanti alla figlioletta della coppia L'articolo Giugliano, colpisce la fidanzata col cellulare e le fa saltare due denti: arrestato 25enne sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Ne parlano su altre fonti Colpo al clan Mallardo a Giugliano, 25 arresti. Tra loro anche l’ex sindaco Antonio Poziello:…. Imprenditori vittime del racket del clan Mallardo a Giugliano, i nomi degli arrestati. Arresti a Giugliano, in manette l'ex sindaco Antonio Poziello: l'ombra del voto di scambio col clan Mallardo. Giugliano, le mani del clan Mallardo sulle elezioni: l’ex sindaco Poziello tra i 25 arrestati. Nuova spallata al clan Mallardo, disarticolata la paranza di Micillo. Giugliano, le mani del clan Mallardo sul Comune: cosa sappiamo dei soldi in cambio di voti e degli appalti alle ditte «amiche».

internapoli.it comunica: Racket per il clan Mallardo a Giugliano: chiesti 27 anni di carcere per 4 imputati - Erano stati arrestati lo scorso settembre, per poi vedersi scarcerare dal riesame qualche settimana dopo. Si tratta di Giovanni Di Cicco alias o mericano, 62 anni, di Vincenzo Strino alias o toro, 57 ...

Nota di msn.com: Estorsioni al cantiere di Giugliano, chieste condanne per due ras del clan Mallardo - Estorsioni al cantiere di Giugliano, chiesta la condanna per due ras del clan Mallardo. Arturo Scala e Vittorio Borzacchelli, secondo la pubblica accusa, avrebbero preteso la tangente da ...

msn.com riferisce: Clan Mallardo a Giugliano, estorsioni sul litorale: chieste 14 condanne - Estorsioni agli imprenditori: arrivano le richieste di condanna per 14 affiliati al clan Mallardo. Si procede con il rito abbreviato, sono tutti accusati di aver imposto o tentato di imporre ...