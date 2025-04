Domenica delle Palme | l’Arcivescovo di Udine celebra la Messa in Cattedrale

Domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, per i fedeli cattolici inizia la Settimana Santa, il periodo in cui si celebrano nel modo più intenso i più alti misteri della fede. l'Arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, inaugurerà la Settimana Santa con la Messa delle Palme alle 10.30 in Cattedrale a Udine.Con la solenne Messa della Domenica delle Palme, inizia il 13 aprile la Settimana Santa, il periodo in cui i cristiani celebrano nel modo più intenso i più alti misteri della loro fede: la Passione, morte e resurrezione di Cristo Signore. In tutte le chiese del mondo, dunque anche nell'Arcidiocesi di Udine, i fedeli si riuniscono per benedire i rametti di ulivo e ricordare l'ingresso di Cristo a Gerusalemme, dove vivrà a sua volta i giorni culminanti della sua vita terrena.

