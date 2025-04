Fossombrone sconfitto 2-1 dall' Avezzano fuori dalla zona play off

Fossombrone 1 (4-3-3): Cultraro 6.5, Ferrandino 6, Sbardella 6, Barbetta 7 (28’ st Vantaggiato 6), Selvaggio 6.5, Konate 7, Mascella 6.5, Allessi 6, Ferrari 6 (43’ st Capitanio sv), Bassini 6.5, Cannavaro sv (10’ pt Staiano 6.5). A disp.: Esposito, Lapenna, Gorobsov, Carriola, Quaranta, Pozatzidis. All. Pagliarini 7. Fossombrone (3-5-2): Bianchini 5.5, Conti 6 (31’ st Fraternali sv), Amerighi 5.5, Pandolfi L. 6.5, Urso 6 (39’ st Bianchini sv), Riggioni 6, Kyeremateng 6.5, Bucchi 5.5 (24’ st Pandolfi R. sv), Broso 5, Podrini 5 (16’ st Satalino sv), Pagliari 5 (16’ st Casolla sv). A disp.: Amici, Camilloni, Roberti, Thiane. All. Fucili 6. Arbitro: Sacco di Novara 6 Reti: 30’ Barbetta, 8’st Konate, 18’st Kyeremateng. Note – 500 spettatori circa. Ammoniti: Cultraro, Selvaggio, Amerighi, Urso, Riggioni, Casolla. Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone sconfitto 2-1 dall'Avezzano, fuori dalla zona play off Leggi su Ilrestodelcarlino.it 1 (4-3-3): Cultraro 6.5, Ferrandino 6, Sbardella 6, Barbetta 7 (28’ st Vantaggiato 6), Selvaggio 6.5, Konate 7, Mascella 6.5, Allessi 6, Ferrari 6 (43’ st Capitanio sv), Bassini 6.5, Cannavaro sv (10’ pt Staiano 6.5). A disp.: Esposito, Lapenna, Gorobsov, Carriola, Quaranta, Pozatzidis. All. Pagliarini 7.(3-5-2): Bianchini 5.5, Conti 6 (31’ st Fraternali sv), Amerighi 5.5, Pandolfi L. 6.5, Urso 6 (39’ st Bianchini sv), Riggioni 6, Kyeremateng 6.5, Bucchi 5.5 (24’ st Pandolfi R. sv), Broso 5, Podrini 5 (16’ st Satalino sv), Pagliari 5 (16’ st Casolla sv). A disp.: Amici, Camilloni, Roberti, Thiane. All. Fucili 6. Arbitro: Sacco di Novara 6 Reti: 30’ Barbetta, 8’st Konate, 18’st Kyeremateng. Note – 500 spettatori circa. Ammoniti: Cultraro, Selvaggio, Amerighi, Urso, Riggioni, Casolla.

