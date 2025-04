Addio a Mario Vargas Llosa | il mondo piange un gigante della letteratura

Mario Vargas Llosa, celebre scrittore peruviano e Premio Nobel per la letteratura nel 2010, si è spento domenica 13 aprile a Lima, all'età di 89 anni. A darne l'annuncio è stato il figlio maggiore, Alvaro, attraverso un messaggio pubblicato sui social e firmato anche dai fratelli Gonzalo e Morgana:"È con profonda tristezza che annunciamo che nostro padre è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace."Le condizioni di salute negli ultimi anniNegli ultimi mesi, si erano diffuse numerose voci sul progressivo peggioramento della salute dello scrittore, che era tornato a vivere nella sua città natale. Già lo scorso ottobre, Alvaro Vargas Llosa aveva dichiarato:"È alla vigilia dei 90 anni, un'età in cui bisogna ridurre un po' l'intensità delle proprie attività", pur senza entrare nei dettagli sulla salute del padre.

Il pugno di Mario Vargas Llosa a Gabriel Garcìa Marquez : la lite che chiuse una storica amicizia

La versione romanzesca dell’episodio incriminato racconta di una notte alcolica tra i due. Alla fine Patricia non prese quel volo e ritornò in albergo con lo scrittore colombiano, per poi raccontare tutto al coniuge.

Addio Mario Vargas Llosa - Muore a Lima all’Età di 89 anni.

Il mondo della cultura saluta uno dei suoi più grandi protagonisti. . Mario Vargas Llosa, celebre scrittore peruviano e premio Nobel per la Letteratura nel 2010, è morto all’età di [.

Addio a Maria Vargas Llosa - lo scrittore premio Nobel per la letteratura

A riferire l’accaduto alla stampa è stato il figlio Alvaro Vargas Llosa tramite i social. Lo scrittore e drammaturgo peruviano naturalizzato spagnolo è deceduto a Lima in Perù all’età di […] The post Addio a Maria Vargas Llosa, lo scrittore premio Nobel per la letteratura first appeared on il manifesto.

