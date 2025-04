Piazza Affari in rialzo | brillano semiconduttori e petroliferi

Piazza Affari è bene intonata come le altre Borse europee, dove brillano i titoli dei semiconduttori sulla scia della pausa nei dazi americani sul comparto dell'elettronica. A Piazza Affari (+1,9%) si mette in luce Stm (+3,79%), a Francoforte (+2,2%) Infineon (+2,6%) e ad Amsterdam (+2,2%) Asml (+3,85%). Corrono anche i 'petroliferi' mentre le quotazioni del sono poco mosse: Tenaris +3,66%, Saipem +3,5%. In luce poi Mediobanca (+3%) col via libera del governo all'ops di Mps (+2,3%) mentre si avvicina l'assemblea di Siena chiamata a votare all'operazione. In fondo al listino principale, tutto in positivo, le utilities come Enel (+0,09%) e Italgas (+0,15%). Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: brillano semiconduttori e petroliferi Leggi su Quotidiano.net è bene intonata come le altre Borse europee, dovei titoli deisulla scia della pausa nei dazi americani sul comparto dell'elettronica. A(+1,9%) si mette in luce Stm (+3,79%), a Francoforte (+2,2%) Infineon (+2,6%) e ad Amsterdam (+2,2%) Asml (+3,85%). Corrono anche i '' mentre le quotazioni del sono poco mosse: Tenaris +3,66%, Saipem +3,5%. In luce poi Mediobanca (+3%) col via libera del governo all'ops di Mps (+2,3%) mentre si avvicina l'assemblea di Siena chiamata a votare all'operazione. In fondo al listino principale, tutto in positivo, le utilities come Enel (+0,09%) e Italgas (+0,15%).

