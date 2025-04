Federico Buffa 23 aprile al Teatro Lavaroni con DUE PUGNI GUANTATI DI NERO

Teatro di Artegna presentano una serata evento: Federico Buffa porterà in scena al Nuovo Teatro Monsignor Lavaroni Due PUGNI GUANTATI di NERO, uno spettacolo intenso e toccante che intreccia sport, storia e diritti civili. L'appuntamento è per mercoledì 23 aprile alle 20.45.Con la sua inconfondibile cifra narrativa, Federico Buffa – accompagnato sul palco dal pianoforte di Alessandro Nidi – guiderà il pubblico alla scoperta della vicenda di Tommie Smith e John Carlos, i due sprinter americani che, durante la cerimonia di premiazione dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, compirono un gesto destinato a segnare la storia: salirono sul podio scalzi e sollevarono un pugno chiuso guantato di NERO mentre risuonava l'inno nazionale degli Stati Uniti.Tommie Smith arrivò primo (stabilendo il nuovo record mondiale dei 200 metri), Carlos terzo.

Federico Buffa 23 aprile al Teatro Lavaroni con DUE PUGNI GUANTATI DI NERO

In Due pugni guantati di nero, Federico Buffa non si limita a raccontare l’episodio, ma ricostruisce il contesto storico, politico e umano di quel periodo e dei protagonisti, intrecciando sport e società, coraggio e solitudine, fama e sacrificio.

