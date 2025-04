Occhio a quel dolcificante manda in tilt l’ipotalamo fa venir fame

fame, e quindi non sia esattamente una buona idea se si vuole perdere peso. Si tratta del sucralosio, dolcificante artificiale molto apprezzato e utilizzato (noto anche come E955) le cui caratteristiche sono state indagate in un recentissimo studio portato avanti dai ricercatori della Keck School of Medicine della University of Southern California. Gli studiosi hanno esaminato 75 persone, andando a studiare gli effetti che l'assunzione di sucralosio causava sull'ipotalamo, cioè quella parte del cervello che tra le altre cose regola l'istinto della fame, quindi l'appetito e di conseguenza il peso corporeo.Durante i tre step dello studio i partecipanti hanno dovuto assumere tre diverse bevande: una era a base di sola acqua, la seconda acqua con zucchero e la terza acqua con sucralosio.

it. Di sicuro, è buona norma eliminare del tutto i dolcificanti artificiali. Che a livello biochimico si trasforma in un meccanismo di compensazione. L’organismo, insomma, non rilascia i segnali metabolici che normalmente riducono la fame, come l’insulina o il GLP-1 (un ormone che regola il senso di sazietà).

Quali sono le cause di questa apparente contraddizioni. Un nuovo studio ha mostrato come il sucralosio, un dolcificante artificiale 600 volte più dolce dello zucchero ma con zero calorie, attivi una regione del cervello, l'ipotalamo, che regola il senso di fame, più di quanto fa il comune zucchero da cucina (saccarosio).

