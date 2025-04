Piantedosi | Decisi a ogni misura per difendere gli agenti Tajani invoca la linea dura Crosetto rilancia lo scudo penale

Piantedosi, mentre domenica sera si sta giocando il derby Roma–Lazio: l'antipasto del match di Serie A sono stati gli scontri tra ultras che hanno coinvolto pure gli agenti, 13 dei quali rimasti feriti. Solita violenza del tifo organizzato, che non si riesce a debellare. Ma Piantedosi mette tutto nel calderone: pure il corteo pro Palestina a Milano di sabato, pure il rava abusivo organizzato a Torino. Eventi con dinamiche completamente diverse, ma che diventano l'occasione per annunciare nuovi provvedimenti: "Oltre al decreto-legge sicurezza appena varato, siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini e delle donne in divisa", annuncia Piantedosi.

Derby Lazio-Roma - è guerriglia all’Olimpico - scontri tra ultras e polizia - 13 agenti feriti. Piantedosi : «Decisi a ulteriori misure» – Il video

. A loro va la gratitudine e il pieno sostegno del governo. E sono partite delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco.

“Decisi a ulteriori misure per l’incolumità degli agenti”. Piantedosi pronto a un giro di vite dopo gli scontri

Gli ultimi scontri tra violenti e polizia sono l'ennesima dimostrazione che è necessario intervenire con fermezza per la sicurezza delle città.

