Mi hai presa in giro Uomini e Donne la più bella lascia per sempre lo studio

Uomini e Donne, dopo i numerosi addii dei mesi scorsi ecco che la via d'uscita dal programma è stata imboccata da un'altra protagonista. Un addio però tutt'altro che pacifico, in aperto contrasto con un altro protagonista, accusato di averla presa in giro. Intanto i confronti vanno avanti, negli ultimi giorni è rispuntato Armando Incarnato, mentre Gemma continua ad essere accusata da Tina di cercare solo visibilità. "Tra noi è finita, fattene una ragione". Uomini e Donne, la coppia rompe in studio. Questo e tanto altro è accaduto durante le registrazioni di ieri, 13 aprile. Anche se a tenere banco è sempre il trono di Gianmarco. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che il tronista sia andato a casa di Nadia cercando di fare di tutto per farla tornare. Uomini e Donne, Cristina potrebbe lasciare il programma. A qualche ora dalla fine della registrazione Cristina ha postato una storia Instagram che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Gianmarco.

