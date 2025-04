I Negrita in concerto a Firenze

Negrita. Archiviate le celebrazioni per i 30 anni di carriera, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich ripartono dal nuovo album “Canzoni Per Anni Spietati” e da un attesissimo tour che martedì 15 aprile li porterà sul palco del Teatro. Firenzetoday.it - I Negrita in concerto a Firenze Leggi su Firenzetoday.it Un 2025 di grandi novità per i. Archiviate le celebrazioni per i 30 anni di carriera, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich ripartono dal nuovo album “Canzoni Per Anni Spietati” e da un attesissimo tour che martedì 15 aprile li porterà sul palco del Teatro.

Potrebbe interessarti anche:

Negrita : 30 anni di carriera e un nuovo tour - tappa a Venaria

I Negrita. . Saranno al Teatro Concordia di Venaria il prossimo 16 aprile. . E’ appena partito con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita - Canzoni per anni spietati tour” che fino a inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti d’Italia.

“Canzoni Per Anni Spietati” - partito il tour dei Negrita

Da allora la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane.

‘Canzoni per anni spietati’ : Il ritorno dei Negrita tra Dylan - De Gregori e il bisogno di reagire

Così, quando ci siamo rimessi al lavoro, non ci riconoscendoci nella musica che è nell’aria, abbiamo realizzato un album che insegue la scuola dei grandi maestri, in primis Bob Dylan”.

Ne parlano su altre fonti I Negrita in concerto a Firenze. Firenze, i Negrita in concerto al Teatro Cartiere Carrara. Nuovo album e nuovo tour per i Negrita: il concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Negrita, la possibile scaletta del concerto a Ravenna. Negrita: la scaletta dei concerti del tour 2025. "Canzoni per anni spietati tour", Negrita in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

msn.com riferisce: Firenze, i Negrita in concerto al Teatro Cartiere Carrara - Firenze, 10 aprile 2025 - Un 2025 di grandi novità per i Negrita. Archiviate le celebrazioni per i 30 anni di carriera, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich ripartono dal n ...

Segnala 055firenze.it: Nuovo album e nuovo tour per i Negrita: il concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze - Archiviate le celebrazioni per i 30 anni di carriera, i Negrita, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich, ripartono dal nuovo album “Canzoni Per Anni Spietati” e da un tour ...

Lo riporta msn.com: La scaletta dei concerti del tour 2025 dei Negrita - I Negrita hanno iniziato il loro tour 2025: scopriamo le tappe in programma e la scaletta dei prossimi concerti.