Spilimbergo e la primavera culturale degli anni 50/70. Sabato 12 aprile

Il periodo del primo dopoguerra a Spilimbergo è stato oggetto di una fiorente attività culturale che ha visto confluire in città, da ogni parte della regione e non solo, giovani fotografi, attori e poeti, alcuni dei quali sarebbero diventati autorevoli voci nelle pagine dei libri della storia artistica e culturale contemporanea. Con l'obiettivo di riscoprire questi anni fondamentali nasce il progetto "Spilimbergo e la primavera culturale degli anni '50/'70", che verrà presentato ufficialmente Sabato 12 aprile alle ore 11.00 in Palazzo La Loggia a Spilimbergo. Al saluto delle autorità seguiranno gli interventi di Giulio Zannier, curatore della mostra, Gianni Colledani, direttore de "Il Barbacian", Gianfranco Ellero, storico del Friuli Venezia Giulia, Rino Pastorutti, maestro mosaicista e Alvise Rampini, direttore del CRAF.

Con l’obiettivo di riscoprire questi anni fondamentalinasce il progetto “Spilimbergo e la primavera culturale degli anni ’50/’70”, che verrà presentato ufficialmente sabato 12 aprile alle ore 11.

it e www. Il periodo del primo dopoguerra a Spilimbergo è stato oggetto di una fiorente attività culturale che ha visto confluire in città, da ogni parte della regione e non solo, giovani fotografi, attori e poeti, alcuni dei quali sarebbero diventati autorevoli voci nelle pagine dei libri della storia artistica e culturale contemporanea.

