Nucleare al via i negoziati tra Usa e Iran

Nucleare tra Iran e Stati Uniti. Il Governo di Teheran, dice: "Cerchiamo un accordo serio ed equo". Servizio di Fabio Bolzetta

Iran-Usa - a Roma il nuovo round di colloqui sul nucleare : l'Italia torna al centro

Per oltre due ore e mezza, al Busaidi ha fatto la spola tra le due delegazioni sistemate "in stanze separate", ha tenuto a sottolineare il portavoce del ministro iraniano, Esmaeil Baqaei.

Colloqui sul nucleare - l’Iran chiede agli Usa di allentare le sanzioni che hanno paralizzato l’economia

Articolo completo: Colloqui sul nucleare, l’Iran chiede agli Usa di allentare le sanzioni che hanno paralizzato l’economia dal blog Lettera43 . La Repubblica Islamica avrebbe anche chiesto di poter aver accesso a miliardi di dollari congelati all’estero, insistendo inoltre con gli Usa affinché smettano di fare pressione sugli acquirenti cinesi di petrolio iraniano.

Nucleare - Trump : “I colloqui con l’Iran stanno procedendo bene”

La situazione con l’Iran sta andando piuttosto bene, credo”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca. “Non posso dirvelo perché nulla conta finché non si arriva a una conclusione, quindi non mi piace parlarne, ma sta andando bene.

