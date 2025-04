Ha aiutato Messina Denaro durante la latitanza arrestata un altra professoressa e amante del boss

Palermotoday.it - "Ha aiutato Messina Denaro durante la latitanza", arrestata un'altra professoressa e amante del boss Leggi su Palermotoday.it La Dda di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto di una insegnante, Floriana Calcagno, 50 anni, nata a Palermo ma residente a Campobello di Mazara, che ha avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura ed è ora accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.

