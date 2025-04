Cosa succede tra Valeria Marini e la madre?

Valeria Marini e la madre, i cui rapporti sono davvero ai minimi storici. L’intervento in tv però, non ha risolto, almeno apparentemente, le cose.Gianna Orrù è stata ospite della puntata del 13 aprile e ha confermato di non parlare più con la figlia. La donna ha raccontato quanto fatto in questi anni per Valeria Marini.«Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata. Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo. Sono stata vicina a Valeria? E chi se ne frega, è stato strategicamente sbagliato. L’ho aiutata molto più di quanto non si sappia». 361magazine.com - Cosa succede tra Valeria Marini e la madre? Leggi su 361magazine.com Le due sono state ospiti a Domenica InMara Venier ha provato a fare da pacere trae la, i cui rapporti sono davvero ai minimi storici. L’intervento in tv però, non ha risolto, almeno apparentemente, le cose.Gianna Orrù è stata ospite della puntata del 13 aprile e ha confermato di non parlare più con la figlia. La donna ha raccontato quanto fatto in questi anni per.«è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata. Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo. Sono stata vicina a? E chi se ne frega, è stato strategicamente sbagliato. L’ho aiutata molto più di quanto non si sappia».

Le parole dure della madre a Domenica In lo confermano: «Le cose private non vanno mai rese pubbliche e tu l’hai fatto, le hai sbandierate ovunque». Valeria, dal canto suo, continua a cercare un varco nel muro di silenzio: «Non so perché ce l’ha con me, ma se serve le chiedo scusa», ha detto recentemente.

Continua a leggere . Il rapporto tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù è stato rovinato in parte a causa della truffa di cui è rimasta vittima la madre della showgirl.

Continua a seguire Mister Movie, il portale di riferimento per chi ama il mondo dello spettacolo. La puntata di Domenica In ha mostrato quanto sia fragile l’equilibrio tra affetto e rancore, tra il bisogno di riconciliazione e il diritto di custodire il dolore lontano dagli occhi del pubblico.

