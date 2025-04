Zelensky | Trump dovrebbe visitare l’Ucraina

Zelensky ha affermato che "la sicurezza del mondo è in gioco se la Russia avanza ulteriormente e il presidente americano Donald Trump dovrebbe visitare l'Ucraina per assistere alla guerra della Russia". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla CBS News, ha affermato che "la sicurezza

Strage di Sumy - sono 7 i bambini morti. Kallas (Ue) : “Massima pressione sulla Russia”. Zelensky a Trump : “Venga a vedere la distruzione”

Quest’anno i paesi europei si sono già impegnati a stanziare 23 miliardi di euro, più dell’anno scorso. Non possiamo fidarci dei negoziati con la Russia”.

Ucraina - Zelensky : “Trump venga a vedere cosa ha fatto Putin”

Ribadiamo convitantamente il nostro sostegno all’Ucraina per la difesa del suo popolo e della sua integrità territoriale dagli attacchi russi. “Prego per le vittime e i feriti a Sumy.

Zelensky : Trump venga a vedere strage

Zelensky ha aggiunto: "Poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra". . 4. 05 Il presidente ucraino Zelensky ha invitato Trump a visitare l'Ucraina per vedere con i propri occhi gli effetti della guerra.

