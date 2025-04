Al PalaRuggi è grande festa | la Clai Imola giocherà ancora in Serie A2

Clai Imola Volley supera 3-1 Concorezzo nell’ultima giornata della Pool Salvezza e grazie a questo bellissimo ed altrettanto fondamentale successo ottiene la salvezza matematica garantendosi così la possibilità di partecipare alla Serie A2 anche per la stagione 2025/2026. grande prova delle. Bolognatoday.it - Al PalaRuggi è grande festa: la Clai Imola giocherà ancora in Serie A2 Leggi su Bolognatoday.it LaVolley supera 3-1 Concorezzo nell’ultima giornata della Pool Salvezza e grazie a questo bellissimo ed altrettanto fondamentale successo ottiene la salvezza matematica garantendosi così la possibilità di partecipare allaA2 anche per la stagione 2025/2026.prova delle.

