Como Il Como raggiunge la virtuale salvezza, battendo il Torino con un gol di testa di Douvikas (nella foto) davanti a una tribuna stampa al solito piena di star, da Thierry Henry agli attori Terry Crews e Jeff Goldblum. A rompere gli equilibri ci pensa Adams al 13’, con un traversone tagliato per Linetty che di testa manda fuori di poco. Per il Como ci prova Diao, entrando in area e tirando sul primo palo al 26’, ma Milinkovic-Savic si esibisce nel primo grande intervento. Il secondo su una punizione a giro di Da Cunha destinata all’incrocio, il guantone del serbo ci arriva ancora. Il vantaggio arriva al 38’: Ikonè invita sulla destra Vojvoda, che nonostante la palla lunga riesce a mettere il pallone in mezzo, scavalcando Milinkovic-Savic e arrivando sul secondo palo, sulla testa di Douvikas, che mette in rete. Sport.quotidiano.net - Como batte Torino: Douvikas segna il gol della salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net Ilraggiunge la virtualendo ilcon un gol di testa di(nella foto) davanti a una tribuna stampa al solito piena di star, da Thierry Henry agli attori Terry Crews e Jeff Goldblum. A rompere gli equilibri ci pensa Adams al 13’, con un traversone tagliato per Linetty che di testa manda fuori di poco. Per ilci prova Diao, entrando in area e tirando sul primo palo al 26’, ma Milinkovic-Savic si esibisce nel primo grande intervento. Il secondo su una punizione a giro di Da Cunha destinata all’incrocio, il guantone del serbo ci arriva ancora. Il vantaggio arriva al 38’: Ikonè invita sulla destra Vojvoda, che nonostante la palla lunga riesce a mettere il pallone in mezzo, scavalcando Milinkovic-Savic e arrivando sul secondo palo, sulla testa di, che mette in rete.

È il nono successo stagionale per il Como, che ora distanzia di 12 lunghezze Empoli e Venezia, ferme in zona retrocessione. Il primo tempo si chiude con un’altra parata di Milinkovic-Savic su sinistro di Moreno.

Un doppio tocco di Biraghi sulla battuta del calcio d’angolo che ha generato l’azione. Como-Torino, partita delle 18 della domenica di Serie A, è finita 1-0 a favore dei lariani.

Al 75’ colpo di testa di Goldaniga libero da pressioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo, devia ancora in angolo Milinkovic-Savic. Da punizione, Da Cunha ci prova con il mancino sul secondo palo, Milinkovic-Savic para.

