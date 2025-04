Sport.quotidiano.net - Vigor e Atletico Ascoli: pareggio senza reti, Campani decisivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

(4-3-1-2):7,5, Furini 6, Pjetri 6,5, Magi Galluzzi 6,5, Tomba 6,5 (19’st Fernandez 6), Carnevale 5,5 (1’st Alonzi 5,5), Subissati 6, De Angelis 6 (22’st Gonzalez 6), Gabbianelli 5,5, Kone 6, Ferrara 5,5 (35’st D’Errico s.v.). All. Antonioli(3-5-2): Pompei 6, Nonni 6, Feltrin 6, Mazzarani 6,6, Olivieri 6, Ceccarelli 6,5 (31’st Clerici 6), Severini 6, Valentino 6, Coquin 5,5 (27’st Scimia 6), Maio 5,5. All. Seccardini ARBITRO: Merlino di Pontedera NOTE: Spett. 1000 circa ammoniti: Subissati (V), Ceccarelli (A), Nonni (A), Feltrin (A) Espulso Beu dalla panchina Lafa poco, troppo poco, ma alla fine strappa undi platino. L’ci prova, ma pecca in cinismo e non trova il gol che in fondo avrebbe meritato.