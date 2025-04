Incidente sull' A2 all' altezza di Eboli | gravemente ferito un giovane

Incidente, stamattina, sull'A2, all'altezza di Eboli, in direzione Nord. Una Matiz è sbandata per cause da accertare: ferito un ventenne, estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco.Il ragazzo con politrauma è stato soccorso con una ambulanza del Vopi e l’auto medica per. Salernotoday.it - Incidente sull'A2, all'altezza di Eboli: gravemente ferito un giovane Leggi su Salernotoday.it , stamattina,'A2, all'di, in direzione Nord. Una Matiz è sbandata per cause da accertare:un ventenne, estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco.Il ragazzo con politrauma è stato soccorso con una ambulanza del Vopi e l’auto medica per.

