Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia l’ambasciatore italiano | “Si segue anche pista omofoba”

Alessandro Coatti, il biologo 38enne ucciso e fatto a pezzi in Colombia, resta avvolto nel mistero ma sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Lo ha detto Giancarlo Maria Curcio, ambasciatore italiano a Bogotà: "La polizia Colombiana e i Ros stanno cercando di capire dall'analisi delle telecamere chi possa aver incontrato e dove sia andato prima del delitto". Leggi su Fanpage.it Il caso di, il biologo 38ennein, resta avvolto nel mistero ma sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Lo ha detto Giancarlo Maria Curcio, ambasciatorea Bogotà: "La poliziana e i Ros stanno cercando di capire dall'analisi delle telecamere chi possa aver incontrato e dove sia andato prima del delitto".

Potrebbe interessarti anche:

Alessandro Coatti ucciso in Colombia - spunta il quarto sacco con i resti. I sospetti sulla sua ultima serata

L'arto - come si. . . C'è un altro macabro dettaglio nella vicenda - ancora tutta da chiarire - di Alessandro Coatti, il biologo di 38 anni originario di Portomaggiore (Ferrara) ucciso e fatto a pezzi nella città colombiana di Santa Marta.

Alessandro Coatti - caccia al misterioso amico conosciuto in Colombia. Non è esclusa la pista omofoba

Gli investigatori cercano un uomo, con cui il ricercatore avrebbe fatto parte del suo viaggio: ci sarebbe anche una foto.

Alessandro Coatti - trovati altri resti del biologo fatto a pezzi in Colombia

Nel filmato, il gruppo ha negato ogni responsabilità e ha chiesto alle autorità di “indagare a fondo su questo tragico evento e sugli altri atti violenti che stanno colpendo la città”.

Ne parlano su altre fonti Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la polizia cerca un «amico» conosciuto a Bogotà: «Aveva fatto un viaggio. Alessandro Coatti ucciso in Colombia: «Si segue anche la pista omofoba. Tanti turisti drogati con una sostanza che annulla la volontà. Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, l'ambasciatore italiano: "Si segue anche pista omofoba". Alessandro Coatti ucciso in Colombia: la testa e gli arti nella valigia, l'ipotesi del «messaggio alla mafia i. Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, il video dei guerriglieri: «Noi non c'entriamo con la sua morte». Alessandro Coatti ucciso in Colombia, «non era legato a traffici illegali». Il segretario di governo: «Sciocca.

Come scrive fanpage.it: Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, l’ambasciatore italiano: “Si segue anche pista omofoba” - Il caso di Alessandro Coatti, il biologo 38enne ucciso e fatto a pezzi in Colombia, resta avvolto nel mistero ma sembra che qualcosa stia iniziando a ...

Lo riporta msn.com: Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la polizia cerca un «amico» conosciuto a Bogotà: «Aveva fatto un viaggio con lui» - La polizia colombiana sta cercando un uomo, un amico conosciuto a Bogotà da Alessando Coatti, lo scienziato italiano di 38 anni ucciso e fatto a pezzi ...

Secondo ilgazzettino.it: Alessandro Coatti, trovate altre parti del corpo del biologo ucciso: l'ipotesi del «messaggio alla mafia italiana» - Perché è stato ucciso Alessandro Coatti? Il brutale omicidio del biologo molecolare in Colombia resta ancora avvolto nel mistero: diverse le piste, dai gruppi paramilitari a ...