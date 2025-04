Crosetto | Non abbiamo scorte e risorse per la Difesa il 2% del Pil è un punto di partenza

punto di arrivo da tempo, ma solo di partenza. Ma questo è solo un target economico. Il mio impegno irrinunciabile è garantire la Difesa di questo Paese, indipendentemente da quel che accade". Lo dice, in un'intervista alla Stampa, il ministro della Difesa Guido Crosetto.Crosetto: "Dobbiamo investire di più sulla Difesa, lo direbbe anche un ministro dei Cinque Stelle""La verità – prosegue Crosetto – è che al momento non abbiamo né risorse né scorte né investimenti per garantire la Difesa dell'Italia nei prossimi anni come dovremmo. E quindi serve un'accelerazione. Non lo dico io, ministro pro tempore alla Difesa. Lo dicono le forze armate, i tecnici cui abbiamo delegato la Difesa del nostro Paese.

