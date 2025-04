Sicurezza digitale Inps e Cert-AgID lanciano l’allarme contro gli sms fraudolenti | cosa fare se si è caduti nella trappola

Inps ha deciso di inviare messaggi sms senza link cliccabili per proteggere i cittadini da tentativi di phishing e frodi informatiche.L'articolo Sicurezza digitale, Inps e Cert-AgID lanciano l’allarme contro gli sms fraudolenti: cosa fare se si è caduti nella trappola . Leggi su Orizzontescuola.it L’ha deciso di inviare messaggi sms senza link cliccabili per proteggere i cittadini da tentativi di phishing e frodi informatiche.L'articologli smsse si è

(Adnkronos) – Roma, 10 aprile 2025 – Si è conclusa con un bilancio eccezionale la V edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, l’appuntamento di riferimento in Italia dedicato alla cybersicurezza e all’innovazione, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in partnership con Alé Comunicazione, ASSOCISO – Associazione Nazionale Chief Information Security Officer, Università degli Studi “Guglielmo Marconi” […].

