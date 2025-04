Ilfoglio.it - Houellebecq e l’eutanasia

Leggi su Ilfoglio.it

Il 3 aprile, Le Figaro Tv ha trasmesso “Ensemble” di Laurence de Charette, un documentario sui volontari che assistono le persone in cure palliative. Lo scrittore Michelha colto l’occasione per parlare con la dottoressa Claire Fourcade, ribadendo la sua opposizione al progetto di legge (che arriverà in Parlamento a maggio) volto a legalizzare. Giovedì, sera, l’emozione era palpabile sul palcoscenico del Figaro Tv, quando Michel, con la gola stretta e le lacrime agli occhi, ha fatto sapere che la sua preoccupazione sul tema del fine vita non era solo teorica. Invitato a reagire al documentario “Ensemble” di Laurence de Charette, il primo coprodotto dal Figaro, che racconta la vita ordinaria in un reparto di cure palliative a La Maison di Gardanne, lo scrittore ha lasciato trasparire il suo turbamento.